Hantavirus donna in quarantena a Firenze Giani | Situazione sotto controllo niente allarmismi VIDEO

Nessun allarme e situazione sotto controllo. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto sulla vicenda della donna residente a Firenze posta in quarantena precauzionale dopo essere entrata in contatto, durante un volo KLM, con la passeggera poi deceduta a causa del virus. “Le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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