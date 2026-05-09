Hantavirus un calabrese tra i passeggeri del volo Klm | dalla Regione Calabria assicurano che la situazione è sotto controllo
Un passeggero calabrese era a bordo di un volo europeo coinvolto in un caso di Hantavirus. La Regione Calabria ha comunicato che la situazione è sotto controllo e che non ci sono rischi immediati per la popolazione. Il ministero della Salute ha avvisato alcune regioni italiane riguardo a possibili contatti tra passeggeri e il soggetto infetto, che non era di nazionalità italiana. La notizia è stata diffusa questa mattina.
"Come noto dalla mattinata odierna, il ministero della Salute ha informato alcune Regioni italiane in merito a possibili contatti di passeggeri con un caso di Hantavirus registrato su un volo di linea europeo, che ha interessato una passeggera non italiana.La regione Calabria, tra le regioni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Hantavirus, il ministero: "Attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm". Uno è calabrese«A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius...
Hantavirus, scatta in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm: «Erano sul volo con una vittima»Il ministero della Salute italiano ha disposto la sorveglianza attiva su quattro passeggeri italiani che si trovavano a bordo di un volo Klm in...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Pubblicato Avviso per il sostegno agli eventi turistici, Calabrese: 4 milioni di euro per rafforzare l’offerta della Calabria; L’agroalimentare calabrese presente a Sial Canada; Occhiuto e Confindustria lanciano l’allarme: In Calabria il lavoro c’è, mancano i profili giusti; Esame abilitazione nazionale Guida Turistica, Calabrese: Qualità e competenze per valorizzare la Calabria.
Hantavirus, passeggero calabrese in isolamento. La Regione Calabria: Situazione sotto controlloL’uomo è stato posto in isolamento fiduciario precauzionale presso la propria residenza: attualmente è completamente asintomatico e sot ... zoom24.it
Hantavirus, la Regione Calabria: La situazione è sotto controllo. Passeggero asintomatico e in isolamento precauzionale«Come noto dalla mattinata odierna, il Ministero della Salute ha informato alcune Regioni italiane in merito a possibili contatti di passeggeri con un caso di ... calabria.gazzettadelsud.it
Hantavirus, passeggero calabrese in isolamento. La Regione Calabria: “situazione sotto controllo” facebook
Treni anni '80 portano i passeggeri dalla città di Pitagora a Catanzaro, non potendo contare sulla qualità, velocità e confort di altre realtà italiane o anche della stessa Regione Calabria #Attualita x.com