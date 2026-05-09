Hantavirus un calabrese tra i passeggeri del volo Klm | dalla Regione Calabria assicurano che la situazione è sotto controllo

Da reggiotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passeggero calabrese era a bordo di un volo europeo coinvolto in un caso di Hantavirus. La Regione Calabria ha comunicato che la situazione è sotto controllo e che non ci sono rischi immediati per la popolazione. Il ministero della Salute ha avvisato alcune regioni italiane riguardo a possibili contatti tra passeggeri e il soggetto infetto, che non era di nazionalità italiana. La notizia è stata diffusa questa mattina.

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"Come noto dalla mattinata odierna, il ministero della Salute ha informato alcune Regioni italiane in merito a possibili contatti di passeggeri con un caso di Hantavirus registrato su un volo di linea europeo, che ha interessato una passeggera non italiana.La regione Calabria, tra le regioni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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