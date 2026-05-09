Hantavirus un calabrese tra i passeggeri del volo Klm | dalla Regione Calabria assicurano che la situazione è sotto controllo

Un passeggero calabrese era a bordo di un volo europeo coinvolto in un caso di Hantavirus. La Regione Calabria ha comunicato che la situazione è sotto controllo e che non ci sono rischi immediati per la popolazione. Il ministero della Salute ha avvisato alcune regioni italiane riguardo a possibili contatti tra passeggeri e il soggetto infetto, che non era di nazionalità italiana. La notizia è stata diffusa questa mattina.

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