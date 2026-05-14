Il ministero della salute ha dichiarato che l’Hantavirus non rappresenta un’emergenza paragonabile al Covid, rassicurando la popolazione. I casi di contagio sono stati collegati a un episodio avvenuto a bordo di una nave, con alcuni contatti stretti sottoposti a monitoraggio. Attualmente, sono quattro le persone sotto osservazione per aver avuto contatti con i malati. Non sono stati registrati ulteriori sviluppi o casi tra il resto della popolazione.

? Punti chiave Come si sono diffusi i contagi tra la nave e il territorio?. Chi sono le quattro persone monitorate per i contatti con i malati?. Perché il Ministero ha attivato le procedure già dallo scorso 5 maggio?. Dove si concentreranno i prossimi controlli per il rischio roditori?.? In Breve Focolaio su nave con otto casi confermati, due probabili e tre decessi.. Ministero invia informativa alle Regioni il 5 maggio e circolare l'11 maggio.. Monitoraggio attivo su quattro contatti asintomatici a Milano e Messina.. Trasmissione umana rara legata a roditori e piano pandemico 2025-2029.. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha rassicurato la popolazione durante il question time alla Camera, precisando che la gestione degli hantavirus non richiama l’emergenza vissuta con il Covid.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus: Schillaci rassicura, non è un’emergenza come il Covid

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