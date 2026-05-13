Hantavirus Schillaci alla Camera rassicura | Non è il Covid cittadini stiano tranquilli E a chi critica il piano pandemico | Soliti autolesionisti

Il ministro della salute ha dichiarato che il virus Hantavirus non rappresenta un rischio paragonabile al Covid-19 e ha invitato i cittadini a mantenere calma. Ha aggiunto che si tratta di una malattia conosciuta, sotto costante monitoraggio e con procedure di risposta già definite. A chi critica il piano di gestione, il ministro ha risposto definendo tali opinioni come autolesionisti. La dichiarazione è stata resa durante un intervento alla Camera.

«I cittadini devono stare tranquilli: è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere. Non è il Covid». Orazio Schillaci prova ad abbassare il livello d’allarme sul Hantavirus durante il question time alla Camera. Il ministro della Salute risponde all’interrogazione di Italia Viva, presentata da Maria Elena Boschi, sui rischi di diffusione del virus in Italia e sull’efficacia del nuovo piano pandemico 2025-2029. E parte dai fatti: «Gli hantavirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, ma è molto rara ed è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato ».🔗 Leggi su Open.online

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