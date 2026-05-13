Hantavirus ministro Schillaci rassicura | non è il Covid italiani stiano tranquilli

Da tv2000.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso di Hantavirus in Italia ha suscitato preoccupazioni tra la popolazione, ma il ministro della Salute ha dichiarato che la situazione è sotto controllo. Durante un intervento pubblico, il ministro ha affermato che non si tratta di un virus simile al Covid e ha invitato gli italiani a mantenere la calma. L’allarme sembra quindi essere rientrato, con le autorità che monitorano attentamente la vicenda.

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Il caso Hantavirus. La situazione è sotto controllo. L’allarme sta rientrando e il ministro della Salute Schillaci rassicura: non è il Covid, gli italiani stiano tranquilli. Servizio di Amelia Cartia TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Hantavirus, ministro Schillaci rassicura: non è il Covid, italiani stiano tranquilli

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