Hantavirus ministro Schillaci rassicura | non è il Covid italiani stiano tranquilli
Il caso di Hantavirus in Italia ha suscitato preoccupazioni tra la popolazione, ma il ministro della Salute ha dichiarato che la situazione è sotto controllo. Durante un intervento pubblico, il ministro ha affermato che non si tratta di un virus simile al Covid e ha invitato gli italiani a mantenere la calma. L’allarme sembra quindi essere rientrato, con le autorità che monitorano attentamente la vicenda.
Il caso Hantavirus. La situazione è sotto controllo. L’allarme sta rientrando e il ministro della Salute Schillaci rassicura: non è il Covid, gli italiani stiano tranquilli. Servizio di Amelia Cartia TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Hantavirus, ministro Schillaci rassicura: non è il Covid, italiani stiano tranquilli
Notizie correlate
Hantavirus, Schillaci alla Camera rassicura: «Non è il Covid, cittadini stiano tranquilli». E a chi critica il piano pandemico: «Soliti autolesionisti»«I cittadini devono stare tranquilli: è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere.
Leggi anche: Hantavirus, Bertolaso rassicura: “Dite agli italiani di stare tranquilli. Non sarà un nuovo Covid”
Temi più discussi: Hantavirus, la circolare del ministero Salute: Rischio per l'Italia basso, ma approccio di massima cautela; Hantavirus, Schillaci rassicura su basso contagio ma annuncia: Circolare in arrivo per tutte le regioni; Hantavirus, altri contagi. Schillaci: Nessun pericolo ma massima cautela; Allarme Hantavirus? Il ministro Schillaci frena e rassicura: In Italia nessun pericolo.
Hantavirus, il ministro Schillaci rassicura tutti: Non c’è alcun pericolo. Arriva però la circolare per la prevenzione - rivistamio.com/hantavirus-il-… - #Attualità #Copertina #covid #hantavirus #Italia #schillaci #Spagna x.com
HANTAVIRUS, MARITTIMO DI 25 ANNI SOTTO OSSERVAZIONE: CAMPIONI INVIATI ALLO SPALLANZANI Il giovane Federico Amaretti monitorato per sintomi compatibili con l’Hantavirus. Il ministro Schillaci rassicura: In Italia situazione di assoluta tranquillit facebook
Hantavirus, il ministro rassicura: «In Italia nessun pericolo»Nessun pericolo hantavirus in Italia, ma è opportuno mantenere un «approccio di massima cautela per la possibilità, seppur limitata, di trasmissione interumana in ambito comunitario». Lo assicura il m ... avvenire.it
Hantavirus. Schillaci: Situazione sotto controllo, non è il Covid. Il Piano pandemico funzionaIl ministro della Salute risponde a un'interrogazione di Maria Elena Boschi (Iv). Dieci casi totali nel focolaio della nave, tre decessi. quotidianosanita.it