Hantavirus nessun allarme Il virus non è mutato

L’Europa monitora con attenzione il focolaio di Hantavirus, ma finora non sono stati segnalati mutamenti nel virus. I casi rilevati sono in diminuzione rispetto alle settimane precedenti e non ci sono allarmi sanitari in corso. Le autorità continuano a seguire l’andamento dell’epidemia, senza riscontrare variazioni significative o situazioni di criticità. Nessuna mutazione del virus è stata confermata e i dati attuali restano sotto controllo.

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