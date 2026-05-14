Hantavirus nessun allarme Il virus non è mutato
L’Europa monitora con attenzione il focolaio di Hantavirus, ma finora non sono stati segnalati mutamenti nel virus. I casi rilevati sono in diminuzione rispetto alle settimane precedenti e non ci sono allarmi sanitari in corso. Le autorità continuano a seguire l’andamento dell’epidemia, senza riscontrare variazioni significative o situazioni di criticità. Nessuna mutazione del virus è stata confermata e i dati attuali restano sotto controllo.
L’Europa segue da vicino il focolaio di Hantavirus, ma i segnali sono rassicuranti: casi in calo, nessuna mutazione. Resta alta la vigilanza mentre la nave Hondius prosegue verso Rotterdam con la situazione sotto controllo. Servizio di Monica Di Loreto RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Hantavirus, nessun allarme. Il virus non è mutato
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