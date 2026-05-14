Hantavirus Ministero della salute | Negativi tutti i test in Italia Ecdc | Nessuna mutazione del virus news in diretta

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della salute ha comunicato che tutti i test sui casi di Hantavirus in Italia sono risultati negativi. L’Ecdc ha confermato che non sono state riscontrate mutazioni del virus. Nel frattempo, si seguono gli aggiornamenti relativi al focolaio associato alla nave da crociera Mv Hondius, diretta verso i Paesi Bassi, dove si sono verificati alcuni contagi. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi sui casi italiani.

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Gli ultimi aggiornamenti sul focolaio di Hantavirus dopo i contagi sulla nave da crociera Mv Hondius diretta verso i Paesi Bassi. Sei le persone in isolamento e quarantena in Italia ma finora tutti i test sono negativi. Ecdc: "Nessuna mutazione del virus".🔗 Leggi su Fanpage.it

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