Il ministero della Salute ha comunicato che i test effettuati a Milano e allo Spallanzani su alcuni casi sospetti di hantavirus sono risultati negativi. In tutto il paese, non sono stati riscontrati casi positivi e il rischio di diffusione viene definito “molto basso”. Gli accertamenti sono stati condotti nelle ultime ore su pazienti con sintomi sospetti collegati al virus. Nessuna persona è stata confermata infetta finora.

Nessun caso positivo e rischio considerato “molto basso” per l’Italia. È quanto comunica il ministero della Salute dopo gli accertamenti eseguiti nelle ultime ore su alcuni casi sospetti legati all' hantavirus. Secondo quanto riferito dal dicastero, hanno dato esito negativo gli esami virologici effettuati a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena dopo essere stato a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg. Negativo anche il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Esito negativo anche per gli altri due casi finiti sotto osservazione nelle ultime ore. In particolare, allo Spallanzani di Roma sono stati analizzati i campioni del giovane calabrese in isolamento fiduciario e della turista ricoverata a Messina per una polmonite dopo il rientro da una zona endemica dell’Argentina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hantavirus, ministero della Salute: "Negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani"

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