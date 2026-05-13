Hantavirus il verdetto dell' Ecdc | Nessuna mutazione il virus si comporta normalmente

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un briefing online organizzato dall'Ecdc, il microbiologo ed epidemiologo Andreas Hoefer ha comunicato che l'hantavirus non ha subito mutazioni e si comporta come sempre. La notizia arriva da Stoccolma, dove Hoefer ha spiegato che il virus mantiene le caratteristiche conosciute senza variazioni genetiche significative. L’Ecdc ha diffuso questa informazione per aggiornare sulla situazione attuale dell'agente patogeno.

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L'hantavirus non ha subito nessuna mutazione. A dirlo è Andreas Hoefer, microbiologo ed epidemiologo molecolare, durante un briefing on line da Stoccolma organizzato dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.Il ceppo Andes, responsabile del focolaio sulla nave.🔗 Leggi su Today.it

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