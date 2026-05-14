Le autorità sanitarie hanno dichiarato che le strutture di laboratorio sono pronte a intervenire in caso di necessità e che al momento non ci sono segnali di allarme per la popolazione. Si sta monitorando attentamente la situazione dell'hantavirus e le misure adottate mirano a contenere eventuali casi. Al momento, il rischio di un'epidemia è considerato molto basso e non sono state segnalate nuove infezioni.

?? Punti chiave Come possono i laboratori di Ancona bloccare la diffusione del virus? Perché il rischio di un'epidemia è considerato quasi nullo? Chi gestirà i casi di soggetti asintomatici secondo i nuovi protocolli? Perché non è previsto lo sviluppo di un vaccino specifico??? In Breve Circolare ministeriale inviata dopo contagi sulla nave MV Hondius in Argentina. Laboratorio di Torrette e centro di Ancona pronti con test molecolari. Bassa trasmissibilità limita il contagio a massimo due pe .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus: Menzo, strutture pronte e nessun allarme per la popolazione

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