Hantavirus in Lombardia | Nessun pericolo per la popolazione
L’assessore al Welfare di Regione Lombardia e il direttore del Centro Regionale delle Malattie Infettive hanno dichiarato che la situazione legata all’Hantavirus nella regione è sotto controllo. Durante un incontro con la stampa, hanno affermato che non ci sono rischi per la popolazione e che la situazione è monitorata attentamente. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali casi o misure specifiche adottate.
“La situazione è assolutamente sotto controllo e non ci sono rischi per la popolazione”. È il messaggio lanciato oggi dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, e dal direttore del CeReMi - Centro Regionale delle Malattie Infettive, Andrea Gori, durante il punto stampa.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Milano, caso Hantavirus al Sacco: test negativi, nessun pericolo per la popolazione
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