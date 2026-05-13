Hantavirus in Lombardia | Nessun pericolo per la popolazione

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia e il direttore del Centro Regionale delle Malattie Infettive hanno dichiarato che la situazione legata all’Hantavirus nella regione è sotto controllo. Durante un incontro con la stampa, hanno affermato che non ci sono rischi per la popolazione e che la situazione è monitorata attentamente. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali casi o misure specifiche adottate.

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