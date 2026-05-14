Hantavirus l' infettivologo Libanore | No ad allarmismo ma l' ospedale è pronto Ecco come
Un infettivologo ha confermato che l'ospedale di Ferrara è attrezzato con le strutture e i protocolli adeguati per gestire eventuali casi sospetti di Hantavirus. Ha anche invitato a mantenere la calma, sottolineando che non c'è motivo di allarmarsi. La struttura sanitaria ha adottato procedure specifiche per affrontare questa eventualità senza che si registrino criticità.
“L’ospedale di Ferrara dispone delle strutture e dei protocolli necessari per affrontare eventuali casi sospetti di Hantavirus”. A spiegarlo è Marco Libanore, storico infettivologo ferrarese ed ex direttore del reparto di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, che.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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