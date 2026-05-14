Hantavirus l' infettivologo Libanore | No ad allarmismo ma l' ospedale è pronto Ecco come

Un infettivologo ha confermato che l'ospedale di Ferrara è attrezzato con le strutture e i protocolli adeguati per gestire eventuali casi sospetti di Hantavirus. Ha anche invitato a mantenere la calma, sottolineando che non c'è motivo di allarmarsi. La struttura sanitaria ha adottato procedure specifiche per affrontare questa eventualità senza che si registrino criticità.

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