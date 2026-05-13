Un turista inglese ricoverato in Italia è risultato positivo a un test per l’hantavirus. Tuttavia, un infettivologo del Sacco ha confermato che il paziente è asintomatico, negativo ai controlli e non rappresenta un rischio di contagio. Le sue condizioni sono considerate buone e non ci sono evidenze di trasmissione fino a questo momento. La situazione viene monitorata dalle autorità sanitarie.

“Le condizioni del paziente sono buone. È asintomatico e negativo. Non è contagioso e non lo è stato fino ad adesso”. A dirlo è il direttore del Centro Regionale per le Malattie Infettive della Lombardia Andrea Gori, nel corso di un punto stampa all’ ospedale Sacco di Milano insieme all’assessore al welfare Guido Bertolaso. L’infettivologo ha raccontato ai cronisti le condizioni del turista britannico che aveva viaggiato sullo stesso volo della donna olandese morta in Sudafrica per l’ Hantavirus. “Sappiamo che la latenza del virus è lunga – ha spiegato Gori – dovrà fare sei settimane di quarantena nel quale farà esami periodici per poter confermare la negatività”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, l’infettivologo del Sacco Andrea Gori: “Turista inglese non è contagioso e non lo è stato fino ad ora”

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