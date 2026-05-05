Hantavirus l’epidemiologo | Insolito su una nave da crociera L’infettivologo | Nessun allarme ma sorveglianza rigorosa

Un focolaio di hantavirus ha causato la morte di tre persone a bordo della nave da crociera Hondius, attualmente ferma per le indagini. Un epidemiologo ha commentato che la presenza del virus a bordo è insolita per una nave da crociera. L’infettivologo ha precisato che non vi è un allarme generale, ma si mantiene una sorveglianza rigorosa per monitorare eventuali nuovi casi. La nave è sotto osservazione mentre proseguono le verifiche sanitarie.

Il focolaio di hantavirus che ha causato tre decessi a bordo della nave da crociera Hondius, ferma al largo di Capo Verde e potenzialmente diretta verso le Canarie (si attende l’ok della Spagna) per ulteriori valutazioni sanitarie, potrebbe aprire uno scenario inedito dal punto di vista epidemiologico. Gli esperti invitano alla cautela, ma escludono derive allarmistiche, sottolineando la necessità di un’analisi scientifica approfondita del caso. A chiarire il quadro, tra gli altri scienziati, è Fabrizio Pulvirenti, direttore della Uoc di Malattie infettive dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, che richiama l’attenzione sulla natura del...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, l’epidemiologo: “Insolito su una nave da crociera”. L’infettivologo: “Nessun allarme ma sorveglianza rigorosa” Notizie correlate Allarme sanitario su una nave da crociera: tre morti e sospetto hantavirusABBONATI A DAYITALIANEWS Segnalazione dell’Oms e situazione critica Tre persone hanno perso la vita mentre si trovavano a bordo di una nave da... Leggi anche: Tre morti su una nave da crociera riportano l’attenzione sull’hantavirus. L’infettivologo Matteo Bassetti spiega cos’è questo virus, come si trasmette e quali sono i rischi reali, senza allarmismi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hantavirus, sintomi sulla nave da crociera; Epidemia di hantavirus su una nave da crociera: gravi altri due membri dell'equipaggio e un passeggero inglese; Tre morti sulla nave da crociera Hondius: si teme epidemia da hantavirus; Hantavirus, cos'è il virus trasmesso dai topi: sintomi e cosa sapere. L'esperto: Passeggeri infettati prima di salire sulla nave. Hantavirus, cos'è la malattia trasmessa dai topi: sintomi e cosa sapereL'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha confermato che sono tre le persone che hanno perso la vita su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico, collegati ad una possibile epidemia di hantavi ... tg24.sky.it Hantavirus: l’infettivologo Bassetti spiega che cos’è il virus sulla nave da crocieraTre morti su una nave da crociera riportano l’attenzione sull’hantavirus. L’infettivologo Matteo Bassetti spiega cos’è questo virus, come si trasmette e quali sono i rischi reali, senza allarmismi ... iodonna.it L'Organizzazione mondiale della sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'hantavirus sulla nave da crociera mv Hondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde #ANSA - facebook.com facebook Il primo decesso per infezione da #Hantavirus sulla nave #MVHondius risale all’11 aprile, mentre l’ultimo è avvenuto il 2 maggio. Un tempo così lungo tra il primo contagio e l’ultimo, fa pensare che ci sia stata una trasmissione interumana dell’infezione. Occorr x.com