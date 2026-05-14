Martedì 12 maggio alle 14.14, un messaggio dell'autorità britannica segnala un possibile caso di hantavirus. Nella stessa giornata, i sanitari sono intervenuti in un bed and breakfast di Milano, dove è stato trovato un turista proveniente dal Regno Unito. La notifica ha portato all'attivazione delle procedure di sicurezza e di monitoraggio, in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità sanitarie locali e internazionali.

(Adnkronos) – E' martedì 12 maggio, l'allerta su un possibile caso di hantavirus scatta "alle 14.14, ora italiana", con un messaggio inviato dall'autorità competente britannica. "Ci comunicano che un cittadino inglese residente a Sant'Elena, che aveva viaggiato il 25 aprile scorso con il volo fra Sant'Elena e Johannesburg, dove purtroppo si era verificato il caso della. L'articolo Hantavirus, l’alert Uk e i sanitari nel B&B: così è stato trovato il turista inglese a Milano proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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