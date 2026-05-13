I test per l'Hantavirus sui quattro individui coinvolti sono risultati negativi. Le analisi sono state eseguite a Milano, Roma, Messina e su un passeggero di un volo KLM, tutti dopo i casi di sospetto contagio. La comunicazione ufficiale del Ministero ha specificato l'esito di questi accertamenti virologici, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze dei test.

Il turista britannico, di circa 60 anni, è attualmente ancora in quarantena presso l’Ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di Hantavirus. L’uomo si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell’infezione da Hantavirus. A seguito delle indicazioni diffuse dal Ministero che prevedono la quarantena per tutti i passeggeri presenti sul volo interessato, al cittadino inglese è stato notificato l’obbligo di isolamento. Poiché il turista non dispone di una sistemazione privata idonea (alloggiava in B&B) si è reso necessario il trasferimento presso l’Ospedale Sacco, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus, negativi i test effettuati a Milano e a Roma sul turista inglese e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese che era sul volo Klm

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