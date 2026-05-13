hantavirus negativo il turista inglese in quarantena a milano

Un turista inglese in quarantena all’ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore sono risultati negativi al test per l’hantavirus. I due erano stati sottoposti al test dopo che erano stati trovati in contatto con un possibile caso sospetto. La quarantena era stata avviata immediatamente dopo l’identificazione del rischio, ma i risultati hanno escluso la presenza del virus.

Sono risultati negativi al test per l’ hantavirus il turista inglese in quarantena all’ ospedale Sacco di Milano e l’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Come ha spiegato il ministero della Salute, il turista britannico viene considerato un contatto a rischio perché era sul volo Sant’Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima, poi morta nella città sudafricana. Le due persone decedute, di nazionalità olandese, erano passeggeri della MV Hondius. Il turista si trova al Sacco perché a Milano alloggiava in un B&B e, pertanto, non disponeva di una sistemazione privata idonea in cui trascorrere il periodo di isolamento.🔗 Leggi su Lettera43.it

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