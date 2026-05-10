Il ministero della Salute ha dichiarato che attualmente non c’è motivo di allarme riguardo all’Hantavirus. La responsabile del Dipartimento della prevenzione ha precisato che la situazione è sotto controllo e che non si avvicina a una pandemia. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista a Rainews24, in cui è stata confermata l’assenza di segnali preoccupanti in questo momento.

“Attualmente non c’è alcun allarme, siamo sicuramente lontani da una pandemia “. Sono nette le parole di Maria Rosaria Campitiello, capa del Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, che ai microfoni di Rainews24 è intervenuta sulla situazione Hantavirus. “Parliamo di un virus che è molto diverso rispetto a quello del Covid, seppur più letale”, ha spiegato Campitiello. “ La differenza fondamentale sta nella contagiosità: è un virus a basso contagio, la sua principale trasmissione è attraverso gli escreti di roditori, quindi salive, urina, feci e solo in piccolissima parte per via aerea e interumana. Abbiamo sicuramente un...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, il ministero Salute: “Nessun allarme, siamo lontani da una pandemia”

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