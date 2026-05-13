Il Ceremi ha dichiarato che non ci sono rischi di contagio per chi ha avuto contatti con il turista inglese ricoverato all’ospedale Sacco di Milano. Andrea Gori ha confermato che, in seguito all’attenzione sul caso di hantavirus, non si registrano pericoli per le persone che sono state in vicinanza del paziente. La comunicazione mira a rassicurare chi si è trovato a interagire con il turista durante il periodo di degenza.

Non ci sarebbero pericoli per le persone entrate in contatto con il turista inglese ricoverato all’ospedale Sacco di Milano. A chiarirlo è stato Andrea Gori, nella foto d’apertura, direttore del Centro Regionale per le Malattie Infettive (Ceremi), durante un punto stampa dedicato al caso. Secondo quanto spiegato da Gori, il paziente non è contagioso e, di conseguenza, chiunque abbia avuto contatti con lui negli ultimi giorni non corre alcun rischio di infezione. I primi controlli effettuati sul turista hanno dato esito negativo per l’Hantavirus. Anche l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha confermato che non esiste alcun pericolo di trasmissione del virus, proprio perché il paziente è risultato negativo agli accertamenti iniziali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Hantavirus, Andrea Gori: “Nessun rischio di contagio per chi ha incontrato il turista inglese”

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