Hantavirus il sindaco Giordani ordina la quarantena obbligatoria | il medico positivo confinato in albergo

Da ilgazzettino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Padova ha firmato un’ordinanza di isolamento obbligatorio dopo aver appreso di un caso di potenziale contagio da hantavirus. Il medico coinvolto è stato posto in quarantena e si trova in un albergo sotto sorveglianza sanitaria. La misura si è resa necessaria per prevenire eventuali diffusioni del virus, che ha portato all’attivazione delle procedure di sicurezza previste in questi casi.

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PADOVA - Il caso di potenziale contagio ha fatto scattare il protocollo di massima sicurezza sanitaria a Padova con tanto di ordinanza di isolamento firmata dal sindaco, Sergio Giordani. Un medico sudafricano, sbarcato all’aeroporto Marco Polo di Venezia lo scorso 26 aprile (dopo uno scalo ad Amsterdam), è stato posto in regime di isolamento fiduciario e quarantena obbligatoria, dopo che lui stesso, dopo aver avvisato i sanitari si era rintanato in albergo, da cui però,. in assenza del provvedimento di ieri, avrebbe potuto allontanarsi per tornare magari in Sudafrica. Mascherine, distanza di 2 metri e niente mezzi per l'hantavirus: le...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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