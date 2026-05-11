Hantavirus quarantena obbligatoria per un 24enne di Torre del Greco Positivo un americano sbarcato un altro è sintomatico Peggiora la donna francese – La diretta

Una donna francese tornata da una crociera internazionale è risultata positiva all’hantavirus. Un uomo americano sbarcato nella stessa area è stato trovato positivo, mentre un altro soggetto è sintomatico. Nel frattempo, un giovane di 24 anni di Torre del Greco è stato messo in quarantena obbligatoria dopo aver contratto il virus. La situazione è seguita da vicino dalle autorità sanitarie locali.

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