Hantavirus quarantena obbligatoria per un 24enne di Torre del Greco Positivo un americano sbarcato un altro è sintomatico Peggiora la donna francese – La diretta
Una donna francese tornata da una crociera internazionale è risultata positiva all’hantavirus. Un uomo americano sbarcato nella stessa area è stato trovato positivo, mentre un altro soggetto è sintomatico. Nel frattempo, un giovane di 24 anni di Torre del Greco è stato messo in quarantena obbligatoria dopo aver contratto il virus. La situazione è seguita da vicino dalle autorità sanitarie locali.
Una donna francese rientrata dalla nave da crociera MV Hondius è risultata positiva all’hantavirus. Con lei anche un americano, che era a bordo della nave Ad annunciare il caso francese è stata la ministra della Salute Stéphanie Rist ai microfoni di France Inter, spiegando che le condizioni della paziente «purtroppo sono peggiorate durante la notte» e che gli esami hanno confermato il contagio. La donna fa parte di un gruppo di cinque cittadini francesi rimpatriati e trasferiti all’ospedale Bichat di Parigi, sistemati in stanze con sistemi di ventilazione pensati per evitare la dispersione del virus, dove resteranno isolati per almeno 15 giorni.🔗 Leggi su Open.online
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