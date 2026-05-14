Hantavirus il sindaco Giordani ordina la quarantena obbligatoria | il medico confinato in albergo

A Padova, il sindaco ha firmato un’ordinanza che impone la quarantena obbligatoria a seguito di un possibile caso di contagio da hantavirus. Un medico sospettato di essere stato contagiato è stato messo in isolamento e confinato in un albergo. La decisione è stata presa per rispettare le procedure di sicurezza sanitaria previste in situazioni di rischio. La situazione è sotto controllo e le autorità continuano a monitorare eventuali sviluppi.

PADOVA - Il caso di potenziale contagio ha fatto scattare il protocollo di massima sicurezza sanitaria a Padova con tanto di ordinanza di isolamento firmata dal sindaco, Sergio Giordani. Un medico sudafricano, sbarcato all’aeroporto Marco Polo di Venezia lo scorso 26 aprile (dopo uno scalo ad Amsterdam), è stato posto in regime di isolamento fiduciario e quarantena obbligatoria, dopo che lui stesso, dopo aver avvisato i sanitari si era rintanato in albergo, da cui però,. in assenza del provvedimento di ieri, avrebbe potuto allontanarsi per tornare magari in Sudafrica. Mascherine, distanza di 2 metri e niente mezzi per l'hantavirus: le...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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