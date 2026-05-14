Hantavirus Fontana | mi fido di Bertolaso c’è un piano emergenziale chiaro

Un rappresentante istituzionale ha dichiarato di non sentirsi in grado di offrire rassicurazioni o preoccupazioni riguardo all’epidemia di hantavirus, sottolineando di non essere un virologo e di ritenere che nel paese ci siano già troppi esperti nel settore. La sua posizione si basa sulla mancanza di competenza specifica, mentre ha comunque espresso fiducia nel piano emergenziale predisposto, attribuendogli chiarezza e efficacia. La comunicazione si è concentrata principalmente sulla gestione dell’emergenza e sulla presenza di un piano strutturato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 14 maggio 2026 – "Io personalmente non mi sento di dare nessun tipo di rassicurazione né nessun tipo di preoccupazione perché non sono un virologo e ce ne sono già troppi in Italia. Mi fido molto di quello che dice l'assessore Bertolaso, un medico e una persona capace che sa benissimo come ci si debba comportare". Questa la posizione del governatore lombardo Attilio Fontana interpellato sull'hantavirus a margine della presentazione del progetto di prevenzione 'Colon VR Prevention Lab - Oltre lo schermo, dentro la vita', a Palazzo Lombardia. “Io sono tranquillo per queste rassicurazioni, sono tranquillo per le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hantavirus, Fontana: mi fido di Bertolaso, c’è un piano emergenziale chiaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 'Di Fido Mi Fido', pet therapy per i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatricaOffrire ai bambini momenti di spensieratezza e un necessario distacco emotivo dal contesto sanitario e dalle terapie invasive. Di Fido mi fido. Ecco la pet therapy all’"Isola dei Girasoli"Prende vita un nuovo progetto che unisce solidarietà, cura e rapporto con gli animali.