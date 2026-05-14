In Italia, i primi test sui casi sospetti di hantavirus hanno dato esito negativo. Le analisi sono state fatte su un cittadino britannico e il suo accompagnatore, un marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. L’allerta rimane attiva, con misure di precauzione ancora in corso, anche se non sono stati riscontrati casi confermati finora. La situazione viene monitorata da vicino dalle autorità sanitarie.

I primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di hantavirus sono risultati negativi. Si tratta delle analisi condotte su un cittadino britannico e il suo accompagnatore, su un marittimo calabrese e su una turista ricoverata a Messina. Intanto il Centro europeo di prevenzione e controllo (ECDC) ha tranquillizzato sul fatto che i casi complessivi sotto osservazione sul territorio comunitario sono scesi a 8 e “non si è registrata alcuna mutazione” del ceppo virale del focolaio (Andes, NdR ) che si è sviluppato sulla nave da crociera Mv Hondius. Ma l’attenzione resta alta: non è ancora chiaro se anche gli asintomatici possano essere contagiosi, con che modalità ed eventualmente per quanto tempo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Hantavirus, fino a quando durerà l’allerta, le precauzioni e i dubbi sugli asintomatici

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Per ora l'Hantavirus non mi preoccupa. E sarà cosi fino a quando non salta fuori la puntata dei Simpson dove ne parlano. x.com

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