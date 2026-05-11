Le autorità sanitarie stanno monitorando un caso di Hantavirus legato a un’imbarcazione, mentre si intensificano le precauzioni per evitare il contagio. Sono stati diffusi consigli su come pulire in sicurezza utilizzando acqua e protezioni specifiche per evitare il contatto con escrementi di roditori. Si registrano preoccupazioni che il virus possa diffondersi anche in ambienti domestici, aumentando la vigilanza sulle misure di prevenzione.

Mentre le autorità sanitarie continuano la “caccia” frenetica ai passeggeri della MV Hondius colpita dall’ Hantavirus, cresce il timore che il virus dei roditori possa raggiungere anche le nostre case. Per fortuna gli esperti sono convinti che sia un evento raro per l’Italia, ma che, tuttavia, non si possa escludere del tutto. Nel Regno Unito, ad esempio, negli anni sono stati segnalati pochi casi provenienti da roditori domestici. Si tratta per lo più del virus Soeul, diverso e meno pericoloso del virus Andes che ha colpito la nave da crociera. Ma gli esperti non escludono che, in futuro, possa raggiungere le nostre latitudini e diffondersi tra i nostri topi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, acqua sugli escrementi di topo e protezioni per pulire: i consigli per evitare il contagio e i sintomi a cui fare attenzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Boom di casi di Epatite A in Campania: “Diffusione del virus dieci volte superiore alla media degli ultimi 10 anni”. Sintomi, cibi a rischio e cosa fare per evitare il contagioLa Campania sta affrontando un picco preoccupante di casi di epatite A, saliti a quota 133.

Hantavirus: cos'è, sintomi e contagioSono giorni di preoccupazione per il focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius.

Argomenti più discussi: Hantavirus, cos'è la malattia trasmessa da topi: sintomi e cosa sapere; Sindrome polmonare da hantavirus: dai primi sintomi all'emergenza, cosa fare in caso di sospetto; Hantavirus, cos'è e quali sono i sintomi: il punto dopo i tre morti in crociera; Hantavirus: in Argentina mortalità raddoppiata rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

Che cos’è l’hantavirus, la malattia che ha colpito i passeggeri della nave da crociera - Sono i topi e i ratti a diffonderla, principalmente tramite l'urina e gli escrementi di animali infetti. x.com

Sono tutte le persone che desideravano che la pandemia durasse più a lungo o che avessimo un pt 2 felici per l'hantavirus? reddit

Hantavirus in Italia: sintomi, contagio e rischi per lavoratori e viaggiatoriHantavirus in Italia: rischio basso ma sorveglianza attiva. Sintomi, contagio e chi è a rischio tra lavoratori e viaggiatori. pmi.it