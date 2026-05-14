Hantavirus così la Regione Lazio gestirà i possibili casi sospetti Il piano per medici e Asl

La Regione Lazio ha predisposto un piano per la gestione dei casi sospetti di Hantavirus, coinvolgendo medici e aziende sanitarie locali. Attualmente, il livello di preoccupazione è elevato, anche se le autorità sanitarie internazionali valutano il rischio per la popolazione europea, italiana e romana come molto basso. La sorveglianza e le procedure di intervento sono state definite per affrontare eventuali segnalazioni e garantire un rapido intervento in caso di sospetti.

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