Hantavirus così la Regione Lazio gestirà i possibili casi sospetti Il piano per medici e Asl
La Regione Lazio ha predisposto un piano per la gestione dei casi sospetti di Hantavirus, coinvolgendo medici e aziende sanitarie locali. Attualmente, il livello di preoccupazione è elevato, anche se le autorità sanitarie internazionali valutano il rischio per la popolazione europea, italiana e romana come molto basso. La sorveglianza e le procedure di intervento sono state definite per affrontare eventuali segnalazioni e garantire un rapido intervento in caso di sospetti.
La soglia di attenzione sull’Hantavirus è alta, sebbene le autorità sanitarie internazionali considerino molto basso il rischio per la popolazione in Europa e quindi anche in Italia e a Roma.E così, su indicazione del ministero della Salute, anche la Regione Lazio si è attivata, inviando ad Asl. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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