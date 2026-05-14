Al reparto di malattie infettive del Sacco vengono eseguiti regolarmente test per l’Hantavirus, un virus presente in diverse regioni del mondo, tra cui Europa e Asia. La disponibilità di questi test non è recente, poiché sono presenti sia al Sacco che allo Spallanzani da tempo. La presenza di vari ceppi del virus richiede procedure diagnostiche specifiche per identificare correttamente l’infezione. Questi esami sono fondamentali per individuare tempestivamente eventuali casi di contagio e monitorare la diffusione del patogeno.

Il test per l’ Hantavirus “è sempre stato disponibile al Sacco e allo Spallanzani, perché esistono dei ceppi che circolano anche in Europa e in Asia”. Discorso diverso per il virus Andes: “Alcuni test specifici li abbiamo acquisiti soltanto ora, dopo l’allerta legata alla nave da crociera”. A fare ordine nel marasma delle notizie di questi giorni è Maria Rita Gismondo, virologa e consulente del ministero della Salute. I test per l’Hantavirus. I due laboratori di Roma e Milano – indicati ufficialmente dal ministero della Salute come centri di riferimento nazionali – stanno lavorando su due livelli diversi. “Abbiamo i test sierologici, con cui si cercano nel sangue del paziente gli anticorpi prodotti in risposta all’infezione”, spiega l’esperta a LaSalute di LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, come funzionano i test al Sacco per intercettare il patogeno

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