Turista britannico in quarantena al Sacco dopo il volo con una donna morta per Hantavirus | test negativo
Un turista britannico di circa 60 anni si trova attualmente in quarantena presso l’ospedale Luigi Sacco di Milano dopo essere stato individuato come contatto di una persona deceduta a causa di Hantavirus. Il viaggio è avvenuto con una donna, anch’essa contagiata, che è morta a causa del virus. I test sul turista sono risultati negativi e rimane sotto stretta osservazione.
Resta sotto osservazione all’ospedale Ospedale Luigi Sacco di Milano il turista britannico di circa 60 anni sottoposto a quarantena dopo essere stato individuato come contatto di un caso confermato di Hantavirus. A rassicurare sulle sue condizioni è stato l’assessore al Welfare della Regione.🔗 Leggi su Quicomo.it
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