Turista britannico in quarantena al Sacco dopo il volo con una donna morta per Hantavirus | test negativo

Da quicomo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista britannico di circa 60 anni si trova attualmente in quarantena presso l’ospedale Luigi Sacco di Milano dopo essere stato individuato come contatto di una persona deceduta a causa di Hantavirus. Il viaggio è avvenuto con una donna, anch’essa contagiata, che è morta a causa del virus. I test sul turista sono risultati negativi e rimane sotto stretta osservazione.

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Resta sotto osservazione all’ospedale Ospedale Luigi Sacco di Milano il turista britannico di circa 60 anni sottoposto a quarantena dopo essere stato individuato come contatto di un caso confermato di Hantavirus. A rassicurare sulle sue condizioni è stato l’assessore al Welfare della Regione.🔗 Leggi su Quicomo.it

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