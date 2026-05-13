Turista britannico in quarantena al Sacco dopo il volo con una donna morta per Hantavirus | test negativo

Un turista britannico di circa 60 anni si trova attualmente in quarantena presso l’ospedale Luigi Sacco di Milano dopo essere stato individuato come contatto di una persona deceduta a causa di Hantavirus. Il viaggio è avvenuto con una donna, anch’essa contagiata, che è morta a causa del virus. I test sul turista sono risultati negativi e rimane sotto stretta osservazione.

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