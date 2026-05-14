Un esperto ha recentemente chiarito che l’incubazione dell’Hantavirus Andes può arrivare fino a 42 giorni. È importante sapere che un risultato negativo ai test non garantisce l’assenza di infezione, poiché i sintomi potrebbero manifestarsi in seguito. Chi contrae il virus corre il rischio di sviluppare complicazioni respiratorie gravi, a seconda delle condizioni di salute e del momento in cui si verifica l’infezione.

? Domande chiave Come può un test negativo non escludere il contagio?. Chi rischia le complicazioni respiratorie più gravi dopo l'infezione?. Perché i sintomi influenzali possono nascondere una polmonite severa?. Come si trasmette il virus anche senza sintomi evidenti?.? In Breve Sintomi influenzali e gastrointestinali compaiono nei primi 3 giorni dall'esordio.. Il primario Falcone segnala rischi maggiori per i pazienti immunodepressi.. I soggetti asintomatici trasmettono il virus prima dei sintomi respiratori.. Test negativi iniziali richiedono monitoraggio costante per diverse settimane.. A Pisa, il primario di malattie infettive Falcone avverte che l’incubazione dell’Hantavirus tipo Andes può durare fino a 42 giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus Andes: l’esperto avverte, l’incubazione può durare 42 giorni

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