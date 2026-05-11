L’hantavirus ha fino a 50 giorni di incubazione i sintomi sono molto vaghi all’inizio Non ci sono cure e non c’è neanche un vaccino | così Burioni a Che Tempo che Fa

Durante la trasmissione televisiva, un esperto ha spiegato che l’hantavirus può avere un periodo di incubazione fino a 50 giorni, durante il quale i sintomi iniziali sono poco specifici, come febbre e difficoltà respiratorie. Ha inoltre precisato che attualmente non esistono cure né vaccini disponibili, e che la malattia può evolvere in forma grave con un tasso di mortalità superiore al 30 per cento.

“I sintomi sono molto vaghi all’inizio: febbre e difficoltà respiratorie, però poi diventa una malattia molto grave con una mortalità superiore al 30%. Non ci sono cure e non c’è neanche un vaccino. O meglio, c’è ma hanno deciso di non svilupparlo perché non avevo un mercato sufficiente, è sempre il solito discorso”. È con queste parole che il professor Roberto Burioni ha inquadrato l’emergenza hantavirus. Ospite di Fabio Fazio nel salotto di “Che tempo che fa” sul Nove, il virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele ha tracciato il quadro clinico ed epidemiologico del focolaio esploso a bordo della nave da crociera recentemente sbarcata a Tenerife, in Spagna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Che tempo che fa con Gino Cecchettin fa quello che Sanremo e Carlo Conti non sono riusciti a fareIl merito va soprattutto alla stessa confezione del programma e, naturalmente, a Fabio Fazio.

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Stasera a @chetempochefa ci sarò anche io, e rimarrete stupiti del fatto che non parlerò dei miei successi sportivi, ma dell'hantavirus. #ctcf x.com

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