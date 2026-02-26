Allergia ai pollini in anticipo | con più luce artificiale può durare fino a 300 giorni

Uno studio recente rivela che l’esposizione prolungata a luci artificiali può influenzare la durata della stagione delle allergie ai pollini, estendendola fino a 300 giorni. La ricerca, pubblicata su PNAS Nexus e supportata da dati satellitari, mette in evidenza come l’uso intensivo di illuminazione artificiale possa avere effetti sulla salute delle persone durante tutto l’anno.

Meteo: weekend con tempo asciutto e temperature in aumento. L'anticipo di primavera potrebbe durare fino a marzoNelle prossime ore sull'Italia ancora instabilità soprattutto su medio Adriatico e regioni del Sud con possibili nevicate lungo l’Appennino.

Allergie ai pollini in anticipo, attenzione alla voce rauca. I rimedi degli espertiCon l’avvicinarsi della primavera, chi soffre di allergie stagionali inizia a prepararsi.

Allergie ai pollini in anticipo, attenzione alla voce rauca. I rimedi degli espertiA riniti, occhi gonfi e arrossati e naso che cola si aggiungono nuovi sintomi, mentre la stagione delle allergie è destinata a estendersi ... dilei.it

Allergia ai pollini, sintomi sempre più precoci: quali sono e cosa fare, lo spiega l’espertoStarnuti, occhi rossi e che bruciano, lacrimazione e naso chiuso sono tutti sintomi dell’allergia ai pollini, la reazione immunitaria che, con le fioriture sempre più anticipate, si manifesta prima ... fanpage.it

E se l'allergia ai pollini influisse anche sulla voce Con l’anticipo della stagione allergica, c’è un sintomo poco considerato che potresti notare solo quando è troppo tardi - facebook.com facebook