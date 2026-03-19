Un uomo ha confessato di aver ucciso due escort, una a Prato e una a Pistoia. Durante un interrogatorio, Vasile Frumuzache ha affermato di aver commesso i delitti per paura e disprezzo. La guardia giurata ha risposto alle domande del suo avvocato, degli avvocati di parte civile e del pubblico ministero. La vicenda si è svolta nel corso degli approfondimenti giudiziari in corso.

“Ho ucciso Maria Denisa Paun per paura, invece Ana Maria Andrei per disprezzo”. Questo è quanto ha detto Vasile Frumuzache nell’aula bunker di Santa Verdiana oggi, 19 marzo 2026, nel corso dell’interrogatorio durato quasi cinque ore. La guardia giurata ha risposto alle domande del difensore, degli avvocati di parte civile e del pm Luca Tescaroli. Frumuzache è accusato di aver ucciso Ana Maria Andrei, 27 anni, a Montecatini Terme (Pistoia) nell’agosto 2024 e Maria Denisa Paun, a Prato nel maggio 2025. I corpi delle due donne, date per scomparse, furono trovati a distanza di molto tempo, smembrati e occultati in un terreno. L’assassino e le vittime sono tutti originari della Romania. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Escort uccise a Prato e a Pistoia, Vasile Frumuzache: “Ho ucciso Denisa per paura e Ana Maria per disprezzo”

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