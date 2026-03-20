Vasile Frumuzache, residente a Prato, ha raccontato di mettere a letto i propri figli prima di incontrare escort. In un'intervista ha anche riferito di aver subito violenze da parte di suo padre durante l'infanzia. Inoltre, ha dichiarato di essere stato ricattato da una donna, che gli avrebbe chiesto 10.000 euro per mantenere segreto un tradimento nei confronti di sua moglie.

Prato, 20 marzo 2026 – “Denisa mi aveva ricattato, mi aveva chiesto 10.000 euro per non dire a mia moglie del tradimento. Avevo paura. Ana Maria mi aveva rifiutato, aveva detto che le facevo schifo e così ho perso la testa”. E’ stata una lunga deposizione quella resa ieri mattina in aula bunker a Firenze da Visile Frumuzache, la guardia giurata di 33 anni che ha ucciso le due escort romene: Anna Maria Andrei, 27 anni, a fine luglio 2024 e Maria Denisa Paun, 30, la notte fra il 15 e 16 maggio scorsi. L’interrogatorio dell’imputato è stato chiesto dal difensore, Diego Capano. In aula erano presenti i familiari delle vittime, la mamma di Denisa, assistita dall’avvocato Sabrina Serroni, il fratello e la sorella di Ana Maria, assistiti dall’avvocato Stifanelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Metteva a letto i figli e incontrava le escort, la vita di Vasile Frumuzache: “Violenze da mio padre quando ero piccolo”

Articoli correlati

Firenze, Vasile Frumuzache prova a evadere dal carcere di Sollicciano. La fuga fallita del killer delle escort con le lenzuolaVasile Frumuzache l’ex guardia giurata rumena di 32 anni che ha confessato gli omicidi delle escort Ana Andrei e Denisa Paun, ha provato a evadere...

Prato, omicidi escort: un unico processo per giudicare Vasile FrumuzachePRATO – Vasile Frumuzache, ex guardia giurata di 33 anni residente a Monsummano Terme, reo confesso degli omicidi di due giovani escort romene, Ana...

Contenuti utili per approfondire Vasile Frumuzache

Argomenti discussi: Metteva a letto i figli e incontrava le escort, la vita di Vasile Frumuzache: Violenze da mio padre quando ero piccolo.

Femminicidi di Denisa e Ana Maria, Vasile Frumuzache in aula: Ho ucciso per paura e disprezzoProcesso a Firenze per i femminicidi di Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun: ricostruzione dei fatti e analisi delle responsabilità dell’imputato Vasile Frumuzache. notizie.it

Vasile Frumuzache: «Ho ucciso Denisa per paura, Ana Maria per disprezzo. Con mia moglie andava tutto bene, eppure facevo sesso a pagamento»È un racconto lungo quasi cinque ore quello fatto davanti alla corte di assise di Firenze dalla guardia giurata Vasile Frumuzache, imputato ... msn.com