Calciomercato Milan caccia all’attaccante | in pole position c’è Guirassy del Borussia Dortmund

Il Milan è alla ricerca di un attaccante e tra i nomi più caldi c’è Guirassy del Borussia Dortmund. Il centravanti guineano, nato nel 1996, aveva già attirato l’interesse dei rossoneri quando giocava nello Stoccarda, e ora il club milanese sembra voler tornare su di lui. La trattativa è in fase di valutazione e il giocatore rappresenta una delle opzioni principali per il mercato di gennaio.

Il Milan seguiva Guirassy, come si ricorderà, già ai tempi in cui militava nello Stoccarda: all'epoca, il centravanti guineano di passaporto francese, classe 1996, si poteva prendere al costo della clausola risolutoria del suo contratto (17 milioni di euro) più commissioni. I rossoneri non affondarono il colpo, nonostante un'annata da 30 gol in 30 partite con gli svevi. Passato al Borussia Dortmund, ha continuato a segnare a raffica: 38 gol in 50 partite l'anno passato, quindi 16 in 35 nella stagione in corso. Ovviamente, essendo prossimo ai 30 anni (li compirà il prossimo 12 marzo), Guirassy, per il Milan, non sarebbe un investimento a lungo termine nella prossima finestra di calciomercato, bensì un calciatore fatto e finito con cui provare a vincere subito.