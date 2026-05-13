Serhou Guirassy, attaccante del Borussia Dortmund, ha manifestato l'intenzione di cambiare squadra. Il Milan ha mostrato interesse e sta valutando la possibilità di ingaggiarlo. La sua carriera conta diverse presenze e reti in varie competizioni, con un ruolo importante nelle squadre precedenti. La trattativa tra i club è ancora in fase preliminare, e non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui tempi o sulle cifre.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport DE', Serhou Guirassy avrebbe comunicato al Borussia Dortmund la volontà di lasciare il club nella prossima sessione di calciomercato. Il Milan è sulle tracce del centravanti classe 1996, ma non è l'unica squadra: anche il Tottenham di Roberto De Zerbi e il Fenerbahce stanno monitorando da vicino la situazione. Nonostante un contratto valido fino al 2028, il guineano potrebbe lasciare la Germania già al termine della stagione. Nel contratto di Guirassy è presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, esercitabile però soltanto da sette club: Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United e Arsenal.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Guirassy vuole lasciare Dortmund: il Milan ci prova. La valutazione e i numeri in carriera

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