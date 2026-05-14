A Guidonia Montecelio si chiude il ciclo vincente di Ginestra, con la dirigenza che ha deciso di cambiare strategia dopo i risultati ottenuti. La scelta di interrompere il percorso del tecnico precedente arriva in un momento di transizione, mentre si cerca un nuovo profilo tecnico per mantenere la squadra in Serie C. La società sta valutando diversi nomi e dovrà definire la strategia più adatta per la prossima stagione.

? Punti chiave Perché la dirigenza ha scelto di cambiare rotta dopo i successi?. Chi sarà il profilo tecnico scelto per mantenere la Serie C?. Come intende la società gestire il passaggio di consegne in campo?. Quale nuova strategia tattica ha spinto Fusano a separarsi da Ginestra?.? In Breve Presidente Mauro Fusano ringrazia Ginestra per il lavoro svolto in diciotto mesi. Ciclo concluso dopo vittoria Serie D e finale Coppa Italia. Salvezza in Serie C ottenuta con tre giornate di anticipo. Società cerca nuovo profilo tecnico per mantenere i risultati ottenuti. La società Guidonia Montecelio 1937 Fc ha comunicato ufficialmente la decisione di interrompere il rapporto lavorativo con l’allenatore Ciro Ginestra, ponendo fine a un ciclo durato circa diciotto mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guidonia Montecelio, addio a Ginestra: finisce il ciclo vincente

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