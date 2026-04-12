Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE | Licina si divora il vantaggio INTERVALLO

Nella partita valida per la 36ª giornata di Serie C, Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio sono rimaste sul punteggio di 0-0 al termine del primo tempo. Durante il primo tempo, Licina ha avuto un'occasione importante ma non è riuscito a segnare. Il match è seguito in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca dell'incontro.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff di Serie C, ora la Juventus Next Gen ha il compito di migliorare la sua posizione in classifica nelle ultime tre giornate di regular season. Bianconeri che ospitano il Guidonia Montecelio al Moccagatta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45? Tripla occasione Juve – Bianconeri vicinissimi al gol in questo finale di primo tempo. Ci provano Oboavwoduo (conclusione a giro sul fondo), Pagnucco (non trova la porta) e Licina (tiro respinto).🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: Licina si divora il vantaggio INTERVALLO Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: torna Licina titolare, con lui Oboavwoduo e Guerra in attacco. Le scelte ufficiali di Brambilladi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Torres Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Deme si divora il vantaggioBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…».