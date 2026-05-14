Guerra Usa-Israele-Iran Sanders | È illegale E Trump è pericoloso – La diretta

Nel 76esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il senatore democratico del Vermont ha definito la guerra in Iran illegale e ha espresso preoccupazione per le posizioni dell'ex presidente. Sanders ha commentato che l’ex presidente è pericoloso, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione resta tesa, con continui aggiornamenti sulle azioni militari e le dichiarazioni politiche dei vari attori coinvolti.

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Nel 76esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il senatore Dem del Vermont Bernie Sanders dice che Donald Trump è pericoloso e che quella in Iran è una guerra illegale. Poi spiega: «La politica deve tornare a occuparsi della realtà. Le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti, il 60 per cento degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie. Eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un Paese ricco. Solo chiamando le cose con il loro nome sconfiggeremo Donald Trump». Sanders se la prende con gli oligarchi americani: «L’1 per cento della popolazione che possiede più del restante 93.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran, tutta la storia della civiltà millenaria che Trump minaccia di cancellare Sullo stesso argomento Guerra Usa-Israele-Iran, Trump pensa a truppe americane a Teheran – La direttaNell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a... Guerra Israele-Usa-Iran, traffico navale a Hormuz quasi a zero. Trump ai curdi: «Attaccate» – La direttaNella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran. Temi più discussi: Trump vola a Pechino: Cina e Nato non ci servono. Poi attacca i media: Traditori; Hormuz, Trump fa marcia indietro: Sospesa la missione di scorta alle navi, si cerca un'intesa; il manifesto; Come la guerra in Iran incide sul costo di energia, carburanti e prezzi al consumo. I dati in tempo reale - Lab24. Iran attaccato anche da Arabia Saudita: raid segreti con droni e missili durante guerra con Usa-Israele ed Emirati Arabi Uniti x.com Iran, la guerra in diretta, intelligence USA: Teheran ha ancora forti capacità militari, in corso a Pechino il vertice tra Xi Jinping e Donald TrumpLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale, l'intelligence USA: Teheran ha ancora forti capacità militari ... fanpage.it Iran, le notizie più importanti del 13 maggio sulla guerraRoma, 13 mag. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di mercoledì 13 maggio 2026 sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e ... askanews.it