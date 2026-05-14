Nel 2014, un video ha ripreso un episodio avvenuto in Basilica a Gubbio durante la tradizionale cerimonia dei Ceri. In quei quattro minuti di tensione, si può vedere come le strutture di Sant’Ubaldo e San Giorgio si siano incrociate in modo imprevisto. La registrazione mostra le fasi dell’incidente, evidenziando l’interazione tra le due strutture e le conseguenze di quell’incastro accidentale. Sono state poste domande sulla dinamica dell’incidente e sulla sequenza degli eventi accaduti in quei momenti.

? Domande chiave Come si sono intrecciate le strutture di Sant’Ubaldo e San Giorgio?. Cosa è successo esattamente nei quattro minuti di tensione in Basilica?. Perché quel contatto fisico tra i Ceri ha bloccato la corsa?. Chi ha ripreso il momento esatto dell'imprevisto avvenuto dodici anni fa?.? In Breve Video condiviso da Giampaolo Pauselli per ricordare l'episodio del 2014.. L'incastro tra Sant'Ubaldo e San Giorgio è durato quattro minuti.. L'evento ha coinvolto i ceraioli davanti alla Basilica di Gubbio.. L'imprevisto tecnico è diventato parte della memoria storica locale.. Dodici anni fa, durante la corsa dei Ceri a Gubbio, un evento imprevisto ha i Ceri di Sant’Ubaldo e San Giorgio incastrarsi in un abbraccio di legno proprio all’arrivo in Basilica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gubbio, il video del 2014: l’imprevisto incastro tra i Ceri in Basilica

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