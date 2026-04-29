Baggio tra classe e imprevisto | il video del Divin Codino che stupisce

Roberto Baggio ha fatto il suo debutto su TikTok con un video che ha raccolto 357.000 like in otto ore. Nel filmato, il calciatore mostra un momento imprevisto legato alla vita quotidiana, attirando l’attenzione dei tifosi. Il video ha suscitato un grande interesse tra gli utenti, dimostrando come anche un episodio semplice possa coinvolgere un vasto pubblico. Baggio si conferma così una figura amata anche sui social media.

?? Cosa sapere Roberto Baggio debutta su TikTok con un video da 357.000 like in otto ore. L'imprevisto domestico nel filmato genera un massiccio engagement tra i tifosi del calciatore. Dopo appena otto ore dalla pubblicazione di un breve filmato su TikTok, il video dell'esordio di Roberto Baggio sulla piattaforma ha già totalizzato 357.000 like, segnando un ingresso trionfale del numero 10 della Juventus tra i social media. L'icona del calcio mondiale, vincitrice del Pallone d'Oro nel 1993, .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baggio tra classe e imprevisto: il video del Divin Codino che stupisce Notizie correlate Leggi anche: Accadde oggi: 18 febbraio, nasce il Divin codino Roberto Baggio Leggi anche: Ex Milan, Baggio compie 59 anni: gli auguri dei rossoneri al ‘Divin Codino’ Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il dossier di Roberto Baggio, possibile faro per il calcio italiano; Lucio Dalla, la caduta degli dei del pallone; Da Baggio a Bernacci, il collezionista con 110 maglie rossoblù: La fede non svanisce per i ko; Milan-Juventus, da Pirlo a Bonucci: i colpi storici tra Milano-Torino. Roberto Baggio debutta su Tik Tok, il video che scatena i tifosi: la richiesta al Divin CodinoL'ex stella del calcio italiano, Roberto Baggio, spopola anche sui social dei giovanissimi e conquista tutti con un divertente video di presentazione: i tifosi gli chiedono di dirigere la FIGC ... sport.virgilio.it Il peggior rigore del Divin codinoA chi segue il calcio non sarà sfuggito lo spot pubblicitario di una nota casa di scommesse online che, malauguratamente, è anche lo sponsor che campeggia sulle maglie della capolista. Tra i tanti spo ... difesapopolo.it la Repubblica. . "Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok". Così l’ex calciatore Roberto Baggio saluta i fan e inaugura il suo nuovo profilo sulla nota piattaforma social. Nel breve video ironico pubblicato, si vede il ‘Divin codino’ palleggiare e poi calciare - facebook.com facebook