A Gubbio si avvicina la tradizionale Festa dei Ceri, con l'alzatella che si tiene nel Centro ’Aldo Moro’. La manifestazione si svolge in Piazza Grande, dove si sono radunate le persone per assistere alla cerimonia. La festa rappresenta un momento atteso e radicato nella storia locale, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’occasione di forte identità popolare. La preparazione e l’attesa continuano in vista dell’evento principale.

È qui la festa, è qui Piazza Grande, è questa la Festa dei Ceri e di quanto esprime in termini di valori, di sentimenti, di condivisione, di voglia di stare insieme per onorare l’affetto e la devozione al Patrono, per sentirsi parte integrante di una comunità che con e per i Ceri e quanto rappresentano supera qualsiasi barriera. Si è svolta ieri mattina, presso il Centro Accoglienza Aldo Moro (CAAM), una delle tappe più emozionanti di avvicinamento al 15 maggio, una di quelle fondamentali da vivere per capire fino in fondo l’essenza della Festa. È cominciata presto come al solito, ripetendo riti e cerimonie mandate a memoria. La sfilata...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio pronta per i Ceri. Tradizionale Alzatella al Centro ’Aldo Moro’

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