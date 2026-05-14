Guardiola-City è addio? Sui social spunta un video che potrebbe confermarlo

Sui social circola un video che potrebbe confermare la fine del rapporto tra l'allenatore e il club. Le voci di un possibile addio di Pep Guardiola al Manchester City si sono fatte più insistenti nelle ultime settimane, mentre la stagione si avvicina alla conclusione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma l'immagine sta facendo discutere tra tifosi e media. La situazione resta da chiarire, anche se le indiscrezioni si susseguono senza conferma ufficiale.

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Le voci su un possibile addio al Manchester City di Pep Guardiola si fanno sempre più insistenti, soprattutto ora che la stagione sta volgendo al termine. Ma un video sui social sembra addirittura alimentarle: l'allenatore catalano si trova al centro del prato dell'Etihad Stadium, circondato da tutti i trofei vinti sulla panchina dei Citizens, in quello che potrebbe essere il suo saluto finale. La verità si saprà solamente nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Guardiola-City, è addio? Sui social spunta un video che potrebbe confermarlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nadia Mayer, spunta il video da giovane: i fan impazziscono sui socialL'agente immobiliare di Casa a prima vista ha condiviso su Instagram un video del passato, con in braccio la figlia piccolissima “Ho ritrovato... Aversa, furti in casa: video di incursioni sospette, sui social spunta ipotesi rondeCon berretti, guanti e torce, si aggirano tra i parchi residenziali della città normanna. Temi più discussi: Manchester City, Guardiola ora lascia o resta? Gli scenari; Liam Gallagher: Guardiola via dal City? A me ha detto il contrario; Guardiola abbraccia Foden: Mi dicono che è vicino al rinnovo, ritrovi la gioia di giocare a calcio; Guardiola, il calcio femminile è il passo più grande fatto nell'ultimo decennio. L’ultimo ballo di Bernardo Silva con il Manchester City Tra la corsa alla Premier League e l’addio annunciato, Guardiola celebra.... #ManchesterCity #BernardoSilva #Guardiola #PremierLeague #FAcup #Foden #MCFC #Calcio #Football #Cityzens x.com Manchester City, Guardiola verso l'addio al City. Potrebbe fare un anno sabbaticoIl futuro di Josep Guardiola si sta scrivendo in queste ore. Perché il tecnico catalano, dopo dieci anni, può effettivamente salutare il Manchester City. La partita con il Chelsea potrebbe essere la ... tuttomercatoweb.com Guardiola incorona Bernardo Silva: «Sostituire uno come lui è quasi impossibile»Dopo il successo sul Crystal Palace, il tecnico del City elogia l’intuito difensivo del portoghese: «È un giocatore unico». Ma il futuro è un rebus: a fine stagione sarà addio ... calcionews24.com