Aversa furti in casa | video di incursioni sospette sui social spunta ipotesi ronde

Aversa è al centro di una serie di furti in casa che hanno portato alla diffusione di video sui social network. Nei filmati si vedono alcune persone con berretti, guanti e torce muoversi tra i parchi residenziali della città. Le immagini mostrano soggetti sospetti che si avvicinano alle porte delle abitazioni, alimentando timori tra i residenti. Sui social e nelle chat di WhatsApp si discute anche di possibili ronde organizzate in risposta alla situazione.

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Con berretti, guanti e torce, si aggirano tra i parchi residenziali della città normanna. I video che ritraggono soggetti sospetti avvicinarsi alle porte delle abitazioni stanno rimbalzando in queste ore sui social e nelle chat WhatsApp, alimentando la preoccupazione tra i cittadini. Dopo i furti ai danni delle attività commerciali, ora l’allerta si sposta anche sulle abitazioni. Secondo le segnalazioni, si tratterebbe di veri e propri sopralluoghi preparatori in vista di colpi negli appartamenti. L’ultimo allarme arriva dalla zona di viale Olimpico, dove nei parchi residenziali Cerimele e Quadrifoglio sarebbero stati notati movimenti sospetti durante le ore notturne.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, furti in casa: video di incursioni sospette, sui social spunta ipotesi ronde ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Aversa, furti in casa: video di incursioni sospette, sui social spunta ipotesi ronde Notizie correlate Nadia Mayer, spunta il video da giovane: i fan impazziscono sui socialL'agente immobiliare di Casa a prima vista ha condiviso su Instagram un video del passato, con in braccio la figlia piccolissima “Ho ritrovato... Colpi in casa, tentati furti e persone sospette: cresce l'allarme a ServolaDa inizio mese nel rione di Servola si sono registrati almeno quattro episodi di cronaca legati al fenomeno dei furti. Argomenti più discussi: Allarme furti ad Aversa, spunta l'ipotesi ronde; Rissa tra i passanti ad Aversa, sos sicurezza; VIDEO | Aversa. Allarme furti: i ladri verificano i sigilli di silicone sui portoncini; A fuoco l’auto del comandante della Municipale di Casandrino: indagini in corso. Allarme furti ad Aversa, spunta l'ipotesi rondeAd Aversa la paura corre sui gruppi WhatsApp dei residenti, rimbalza sui social network e prende forma in decine di filmati registrati dalle telecamere private dei condomini. Video nei quali ... ilmattino.it