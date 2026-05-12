Aversa furti in casa | video di incursioni sospette sui social spunta ipotesi ronde
Aversa è al centro di una serie di furti in casa che hanno portato alla diffusione di video sui social network. Nei filmati si vedono alcune persone con berretti, guanti e torce muoversi tra i parchi residenziali della città. Le immagini mostrano soggetti sospetti che si avvicinano alle porte delle abitazioni, alimentando timori tra i residenti. Sui social e nelle chat di WhatsApp si discute anche di possibili ronde organizzate in risposta alla situazione.
Con berretti, guanti e torce, si aggirano tra i parchi residenziali della città normanna. I video che ritraggono soggetti sospetti avvicinarsi alle porte delle abitazioni stanno rimbalzando in queste ore sui social e nelle chat WhatsApp, alimentando la preoccupazione tra i cittadini. Dopo i furti ai danni delle attività commerciali, ora l’allerta si sposta anche sulle abitazioni. Secondo le segnalazioni, si tratterebbe di veri e propri sopralluoghi preparatori in vista di colpi negli appartamenti. L’ultimo allarme arriva dalla zona di viale Olimpico, dove nei parchi residenziali Cerimele e Quadrifoglio sarebbero stati notati movimenti sospetti durante le ore notturne.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Aversa, furti in casa: video di incursioni sospette, sui social spunta ipotesi ronde
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