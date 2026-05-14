Guardians aperta la open call Horizon | 90mila euro per digitalizzare l’agricoltura

È aperta la Test Before Invest Open Call del progetto europeo Guardians, iniziativa finanziata da Horizon Europe per sostenere la trasformazione digitale delle piccole e medie aziende agricole attraverso soluzioni innovative e sostenibili. La call selezionerà fino a 9 aziende agricole che potranno testare e validare tecnologie sviluppate nell’ambito del progetto Guardians o della precedente Co-Creation Open Call. L’iniziativa mira a favorire l’adozione di strumenti digitali a supporto di modelli agroecologici sostenibili, tra cui agricoltura rigenerativa; pascolo naturale e strategie di gestione sostenibile; promozione degli impollinatori; gestione intelligente delle aziende agricole.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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