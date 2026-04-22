PrecisEU medicina personalizzata | aperta la open call da 11,57 milioni di euro

È stata avviata una chiamata aperta per un finanziamento di 11,57 milioni di euro nell'ambito del progetto europeo PrecisEU. L'iniziativa mira a supportare progetti innovativi nel settore della medicina personalizzata, promuovendo la collaborazione tra diverse regioni europee. La selezione è rivolta a proposte che sviluppino soluzioni avanzate in questo ambito, con l’obiettivo di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello continentale.

È aperta la Open Call del progetto europeo PrecisEU, iniziativa volta a sostenere progetti innovativi nel campo della medicina personalizzata attraverso la collaborazione tra regioni europee. L’obiettivo è rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione nel settore sanitario, accelerando il trasferimento delle soluzioni verso il mercato. Possono partecipare soggetti appartenenti ai territori coinvolti nell’iniziativa, Emilia-Romagna e Lazio per l’Italia, oltre a Germania, Spagna, Grecia, Irlanda, Lituania e Romania. Il bando mette a disposizione un budget di 11,57 milioni di euro per finanziare progetti interregionali che favoriscano l’adozione di soluzioni con un livello di maturità tecnologica compreso tra TRL 6 e TRL 8.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Aperta l’Open Call PRECISEU: opportunità europea per la medicina personalizzataOpen Call PRECISEU, oltre 11,5 milioni dall’Europa per innovazione sanitaria e medicina personalizzata Nel panorama delle politiche europee per... Turismo, la Giunta regionale stanzia 4,25 milioni di euro per i Grandi Eventi in Puglia: riaperta la Open Call per manifestazioni ad alta capacità attrattivaTurismo, la Giunta regionale stanzia 4,25 milioni di euro per i Grandi Eventi in Puglia: riaperta la Open Call per manifestazioni ad alta capacità...