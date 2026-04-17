Aperta l’Open Call PRECISEU | opportunità europea per la medicina personalizzata

È stata aperta l’Open Call PRECISEU, un’iniziativa europea destinata a finanziare progetti nel campo dell’innovazione sanitaria e della medicina personalizzata. La chiamata offre un finanziamento complessivo superiore agli 11,5 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative in ambito medico, coinvolgendo ricercatori, aziende e istituzioni europee. La selezione si rivolge a proposte di progetto che puntano a migliorare la cura e la diagnosi dei pazienti.

Open Call PRECISEU, oltre 11,5 milioni dall’Europa per innovazione sanitaria e medicina personalizzata. Nel panorama delle politiche europee per l’innovazione sanitaria, si apre una nuova e concreta opportunità per imprese, centri di ricerca e realtà del settore health-tech: la Open Call del progetto PRECISEU, iniziativa strategica finalizzata a sostenere lo sviluppo e il trasferimento sul mercato di soluzioni avanzate nel campo della medicina personalizzata. Un bando strategico per l’innovazione sanitaria. La call, pubblicata sul portale europeo Funding & Tenders, si inserisce in una visione chiara: rafforzare gli ecosistemi regionali dell’innovazione e favorire la collaborazione interregionale tra attori pubblici e privati.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Aperta l’Open Call PRECISEU: opportunità europea per la medicina personalizzata Notizie correlate Leggi anche: GATE5.0: aperta la Open Call europea per progetti innovativi tra PMI agroalimentari e tecnologiche Ignite NEB Open Call for Hosts: un’opportunità concreta per innovare i territoriFino a 52mila euro per guidare ecosistemi locali dell’innovazione: candidature aperte fino al 7 maggio 2026 per enti e reti territoriali Nel panorama... Altri aggiornamenti Temi più discussi: C2C Festival annuncia una open call per curatori; Italia Pazza, la open call che invita gli artisti a ripensare la borsa; AIR – Artist in Residence: Open call per residenze artistiche in Austria; C2C Festival lancia l’open call per C2C Curators. ’Open Call’ ufficialmente apertaL’Open Call di ‘Fotografia Europea’ è ufficialmente aperta. Fotografi, curatori e collettivi europei (o residenti in Europa), di qualsiasi età, possono presentare il proprio progetto fotografico per ... ilrestodelcarlino.it Aperta l'Open Call per startup a impatto sociale e ambientaleLUGANO - LUGANO – Da poche settimane è stata avviata l’Open Call 2024, un'iniziativa annuale del Social Business Innovation Lab (SBILAB) di Lugano per start-up ... tio.ch Aperta l’Open Call PRECISEU: opportunità europea per la medicina personalizzata Articolo a cura dell’Avvocato Lelio Mancino Nel panorama delle politiche europee per l’innovazione sanitaria, si apre una nuova e concreta opportunità per imprese, centri di r facebook