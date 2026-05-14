GUARDA | Il sublime colpo di tacco di Foden prepara Semenyo ad aprire le marcature per Manchester City vs Crystal Palace

Durante la partita tra il Manchester City e il Crystal Palace, un’azione ha attirato l’attenzione. Phil Foden ha effettuato un colpo di tacco sorprendente, che ha messo Semenyo in condizione di segnare il primo gol per la squadra di casa. La rete è arrivata poco dopo, segnando l’inizio del risultato per il City. L’episodio è stato ripreso e commentato da vari siti specializzati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

2026-05-13 21:48:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il sublime colpo di tacco di Phil Foden ha permesso ad Antoine Semenyo di segnare il primo gol per il Manchester City contro il Crystal Palace. Il Manchester City continua a inseguire l’Arsenal nella corsa al titolo di Premier League ed è stata un’apertura nervosa da parte dei padroni di casa con poche possibilità, ma è necessaria una meravigliosa abilità per sbloccare la difesa degli Eagles. Raccogliendo un passaggio di Matheus Nunes con le spalle alla porta al limite dell’area, Foden ha notato la corsa di Semenyo prima di far passare la palla con il tacco oltre tre difensori del Palace prima che l’ala oltrepassasse Dean Henderson.🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Manchester City-Crystal Palace 3-0 Leggi anche: Manchester City-Crystal Palace: formazioni, statistiche e anticipazioni