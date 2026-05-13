Manchester City-Crystal Palace 3-0

Il Manchester City ha battuto il Crystal Palace con un punteggio di 3-0. La partita si è conclusa alle 22:54 di domenica 13 maggio 2026. Con questa vittoria, il City ha ridotto a due punti il divario con l'Arsenal in classifica generale, considerando le due partite ancora da disputare. La squadra ha mostrato una prestazione solida e senza affanni nel match di casa.

2026-05-13 22:54:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Manchester City ha ridotto il divario con l’Arsenal capolista della Premier League a due punti con due partite da giocare dopo una vittoria professionale sul Crystal Palace. Phil Foden, alla sua 150esima partita da titolare in campionato con il club, ha segnato due gol nel primo tempo mentre Antoine Semenyo e Omar Marmoush hanno segnato per un City XI molto cambiato. Savinho ne ha aggiunto un terzo nel finale e ha timbrato i tre punti. Con la finale di coppa all’orizzonte, entrambe le squadre hanno ruotato le proprie squadre, con il Palace che ha giocato la 57esima partita di una stagione lunga e impegnativa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Manchester City vs Crystal Palace 3-0 Highlights | Erling Haaland Goal

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