Manchester City-Crystal Palace | formazioni statistiche e anticipazioni
Si avvicina la partita tra Manchester City e Crystal Palace, con le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo. Sono disponibili le statistiche aggiornate e le anticipazioni relative a questa sfida. Le due squadre si preparano a affrontarsi in una gara che si preannuncia intensa, con dettagli sulle formazioni e le modalità di gioco che saranno definiti prima del fischio di inizio.
2026-05-13 10:45:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Mercoledì sera il Manchester City ospita il Crystal Palace all’Etihad Stadium, sapendo che qualsiasi cosa diversa dalla vittoria potrebbe effettivamente porre fine alla loro sfida per il titolo di Premier League. La squadra di Pep Guardiola resta a cinque punti dalla capolista Arsenal con solo una manciata di partite da giocare, il che significa che non c’è praticamente alcun margine di errore in vista di questa partita. Il City ha risposto bene al frustrante pareggio per 3-3 contro l’Everton battendo il Brentford 3-0 in casa lo scorso fine settimana, con Jeremy Doku, Erling Haaland e Omar Marmoush che hanno trovato la rete.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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