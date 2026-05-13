Manchester City-Crystal Palace | formazioni statistiche e anticipazioni

Si avvicina la partita tra Manchester City e Crystal Palace, con le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo. Sono disponibili le statistiche aggiornate e le anticipazioni relative a questa sfida. Le due squadre si preparano a affrontarsi in una gara che si preannuncia intensa, con dettagli sulle formazioni e le modalità di gioco che saranno definiti prima del fischio di inizio.

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2026-05-13 10:45:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Mercoledì sera il Manchester City ospita il Crystal Palace all’Etihad Stadium, sapendo che qualsiasi cosa diversa dalla vittoria potrebbe effettivamente porre fine alla loro sfida per il titolo di Premier League. La squadra di Pep Guardiola resta a cinque punti dalla capolista Arsenal con solo una manciata di partite da giocare, il che significa che non c’è praticamente alcun margine di errore in vista di questa partita. Il City ha risposto bene al frustrante pareggio per 3-3 contro l’Everton battendo il Brentford 3-0 in casa lo scorso fine settimana, con Jeremy Doku, Erling Haaland e Omar Marmoush che hanno trovato la rete.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Manchester City-Crystal Palace: formazioni, statistiche e anticipazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Manchester City-Crystal Palace (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiManchester City e Crystal Palace si mettono in pari con le altre allineandosi a 36 partite giocate in vista delle ultime due giornate che per la... Manchester City-Crystal Palace (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte all’EtihadManchester City e Crystal Palace si mettono in pari con le altre allineandosi a 36 partite giocate in vista delle ultime due giornate che per la... Temi più discussi: Manchester City - Crystal Palace; Premier League: preview Manchester City-Crystal Palace; Arsenal sempre più vicino al titolo: gli scenari e il calendario a confronto col City; quote Manchester Crystal Palace: il pronostico sui Citizens. All’Etihad va in scena il recupero della 31ª giornata di Premier League: Manchester City - Crystal Palace! ? Con 3 punti i Citizens si porterebbero a -2 dall’Arsenal, mettendo ancora più pressione ai Gunners di Arteta. Sarà una vittoria del City o ci saranno s x.com Cambiamenti nel programma per la Matchweek 37 e Man City v Crystal Palace confermati reddit Premier League, recupero Manchester City-Crystal Palace: quote e pronosticoIl Manchester City sperava di giocare il recupero contro il Crystal Palace per raggiungere l’Arsenal in testa alla classifica della Premier League. Invece il pareggio con l’Everton di un paio di turni ... corrieredellosport.it Pronostico Manchester City-Crystal Palace, via l’asterisco: Pep non ha altra sceltaManchester City-Crystal Palace è un recupero della Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it