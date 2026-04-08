GUARDA | Upamecano perde un’enorme occasione iniziale di portare il Bayern Monaco in vantaggio contro il Real Madrid nel pareggio di Champions League

Durante la partita di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, un'azione ha attirato l’attenzione. Nel primo tempo, un difensore del Bayern ha sbagliato un intervento importante, perdendo un’opportunità chiave per portare la sua squadra in vantaggio. L’episodio si è verificato in una fase cruciale del match, ma non ha portato a un risultato immediato. La partita è proseguita con altre occasioni da entrambe le parti.

2026-04-07 21:28:00 Giorni caldissimi in redazione! Guarda l’errore di Upamecano e l’occasione di Mbappe nella fase iniziale di Real Madrid-Bayern Monaco Dayot Upamecano ha perso un’enorme occasione iniziale di portare il Bayern Monaco in vantaggio a meno di 10 minuti dai quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Gli ospiti avevano avuto un inizio incoraggiante al Bernabeu, provocando alcuni momenti di nervosismo al portiere sostituto Andriy Lunin dopo l’espulsione di Thiabut Courtois. E con soli nove minuti a disposizione, il Bayern ha avuto l’occasione che avrebbe sognato prima della partita, ma purtroppo è caduta sul giocatore sbagliato poiché il difensore centrale Upamecano ha sbagliato le sue linee. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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